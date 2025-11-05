Haberler

Ayrancı Tepesi'nde Yamaç Paraşütü Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Ayrancı Tepesi'nde Yamaç Paraşütü Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Güncelleme:
Batman'ın Gercüş ilçesindeki Ayrancı Tepesi'nde düzenlenen yamaç paraşüt etkinliği, gökyüzü tutkunlarını ağırladı. 20 katılımcının yer aldığı etkinlik, doğa manzarası eşliğinde renkli paraşütlerle unutulmaz anlar sundu.

BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki Ayrancı Tepesi'nde düzenlenen yamaç paraşüt etkinliği, gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi. Gökyüzü renkli paraşütlerle süslenirken, bazı katılımcılar gökyüzünde ayran içti.

Gercüş ilçesine Bağlı Ayrancı köyünde bulunan 1120 rakımlı Ayrancı Tepesi, yamaç paraşütü yapan gökyüzü tutkunlarının uğrak noktalardan biri haline geldi. Gercüş Kaymakamlığı'nın destekleriyle düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 kişi, ilçenin eşsiz doğa manzarası eşliğinde gökyüzünde süzülerek unutulmaz anlar yaşadı. Renkli paraşütlerle süslenen gökyüzü, izleyenlere de görsel bir şölen sundu. Ayrancı tepesinden başlayan atlayışlar, gölet mevkisinde sona erdi. Bazı paraşütçüler, gökyüzünde ayran da içti.

Gercüş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçenin doğal güzelliklerinin ve turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekildi. Açıklamada, ilerleyen dönemlerde de doğa ve spor temalı organizasyonlarla bölgeye hareket kazandırılmasının hedeflendiği, bölgeye gelerek uçuş gerçekleştiren misafirlerin memnun ayrıldıkları bildirildi.

