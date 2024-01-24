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AYNI YERDE BALDIZININ DA CESEDİ BULUNDU

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Antalya'da motokurye Ali Diken'i öldürüp gömdüğü yeri gösteren Zeynel Boyacı'nın alanda ikinci bir ceset daha olduğunu söylemesi üzerine yapılan aramada, saat 19.00 sularında battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu. Boyacı, bulunan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay (26) olduğunu söyledi. Ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Ece Aksay'ın, geçen yazdan bu yana kayıp olduğu öğrenildi. Zeynel Boyacı ise ifadesi alınmak üzere cinayet büro amirliğine götürüldü.

AYNI YERDE BALDIZININ DA CESEDİ BULUNDU

Antalya'da motokurye Ali Diken'i öldürüp gömdüğü yeri gösteren Zeynel Boyacı'nın alanda ikinci bir ceset daha olduğunu söylemesi üzerine yapılan aramada, saat 19.00 sularında battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu. Boyacı, bulunan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay (26) olduğunu söyledi. Ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Ece Aksay'ın, geçen yazdan bu yana kayıp olduğu öğrenildi. Zeynel Boyacı ise ifadesi alınmak üzere cinayet büro amirliğine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Antalya Adli Tıp Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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