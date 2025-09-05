Aynı İsimden Davalık: Avukat Zuckerberg, Facebook'a Dava Açtı

ABD'de avukat olarak çalışan Mark Zuckerberg, Meta'nın Üst Yöneticisi ( Ceo ) Mark Zuckerberg'ü taklit ettiği gerekçesiyle Facebook hesaplarının kapatılması üzerine şirketten davacı oldu.

NBC News'un haberine göre, Indiana eyaletinde avukat olarak çalışan Zuckerberg, Facebook'un kurucusu Zuckerberg ile aynı isim ve soyadına sahip olduğu için yıllardır meslek hayatında sorunlarla karşılaşıyor.

Avukat Zuckerberg, Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook'ta açtığı kişisel ve iş hesaplarının "tanınmış kişileri taklit etme" gerekçesiyle 10'dan fazla kez kapatıldığını ve ısrarlarına rağmen bu konuda nihai sonuç alamadığını belirtti.

Hesaplarının kapatılması sonucu avukatlık hizmetinin reklamını yapamadığını ve müvekkilleriyle iletişimde aksaklık olduğunu ifade eden avukat Zuckerberg, binlerce dolar zarar ettiği gerekçesiyle şirkete ihmal ve sözleşmenin ihlali davası açtı.

Avukat Zuckerberg, dava dilekçesinde, hesaplarının yeniden kullanılır hale getirilmesinin yanı sıra yıllar içerisinde kaybettiği reklam gelirlerinin ödenmesini de istiyor.

Meta'nın CEO'su Zuckerberg ile adaş olmayı basit bir tesadüften ziyade "kabus" olarak nitelendiren avukat Zuckerberg, "Eğer buraya uçarak gelip bizzat özür dilerse ya da özür niteliğinde teknesinde 1 hafta vakit geçirmeme izin verirse bu teklifini değerlendirebilirim." dedi.

Öte yandan, davanın ardından bir Meta sözcüsü, Avukat Zuckerberg'ün hesabının sehven kapatıldığını ve erişime yeniden açıldığını açıkladı.