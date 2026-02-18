Haberler

AYM üyeliği için Yargıtay'da 3 aday belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YARGITAY Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için 3 aday belirlendi.

YARGITAY Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için 3 aday belirlendi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak yeni AYM üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. Toplam 317 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen oylamada adaylar, arasındaki yarış sonuçlandı. Yapılan tasnif sonucunda Yargıtay üyelerinin tercihlerine göre sıralama netleşti. Oylamada 48 oy alan Mustafa Karayıldız birinci, 45 oy alan Oğuz Dik ikinci, 44 oy alan Şaban Kazdal üçüncü sırada yer aldı. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından belirlenen bu 3 isim, Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday olarak Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek.

NİHAİ KARARI CUMHURBAŞKANI VERECEK

Sürecin işleyişine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sunulan Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal arasından bir ismi Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak atayacak. Atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Seçilecek yeni üye, görev süresi dolan selefinin yerine geçerek, yüksek mahkemede 12 yıl görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu