AYM, kılıçlı yemin nedeniyle ihraç edilen 5 teğmenin başvurusunu yetkisiz buldu

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin etmeleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( Tsk ) ihraç edilen 5 teğmenin, adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu, konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez buldu.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında, disiplin soruşturması kapsamında 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verilmişti. Teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli kararı, 30 Ocak 2025'te yayımlanmıştı.

AYM'DEN KABUL EDİLEMEZLİK KARARI

İhraç edilen 5 teğmen, adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM 2'nci Bölüm 3'üncü Komisyonu, adil yargılanma hakkına ilişkin ihlal iddialarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 6'ncı maddesi kapsamında bulunmadığını belirtti. Mahkeme, başvuruya konu ihlal iddialarının Anayasa ve AİHS'nin ortak koruma alanında olmadığına hükmetti.

AYM, 6 Kasım 2026 tarihli kararında, başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartlarını incelemeksizin konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna kesin olarak karar verdi. Yargılama giderlerinin de başvurucular üzerinde bırakılmasına hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı