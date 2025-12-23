Anayasa Mahkemesi'nden Birleşik Kamu-İş'e Ret: Toplu Sözleşme Görüşmelerine Katılmamak Sendikal Hakkın İhlali Değildir

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu'nun, kamu çalışanları toplu sözleşme görüşmelerine katılma talebinin reddedilmesinin Anayasa'da güvence altına alınan sendika hakkının ihlali olmadığına karar verdi. AYM, somut olayda başvurucu konfederasyonun toplu sözleşme görüşmelerine katılma talebinin reddedilmesinin, sendika hakkının özüne dokunan bir müdahale oluşturmadığını değerlendirdi.

Birleşik Kamu- İş, 2017 yılında kamu çalışanları toplu sözleşme görüşme sürecine katılma talebinin reddedilmesi üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, söz konusu talebi reddetti, temyiz istemi de reddedilince karar kesinleşti.

Bu sürecin ardından Birleşik Kamu-İş, Anayasa'da güvence altına alınan sendikal hakkın ihlal edildiğini ileri sürerek, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM Genel Kurulu'nun söz konusu başvuruya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. AYM Genel Kurulu, oybirliği ile sendikal hakkı ihlal edilmediğine karar verdi.

Kararda, sendika hakkının yalnızca sendika kurma ve sendikaya üye olma özgürlüğünü değil, sendikal faaliyette bulunabilme güvencesini de kapsadığına dikkat çekildi. AYM, somut olayda başvurucu konfederasyonun toplu sözleşme görüşmelerine katılma talebinin reddedilmesinin, sendika hakkının özüne dokunan bir müdahale oluşturmadığını değerlendirdi.

Gerekçede, sendikal haklara yönelik müdahalelerin Anayasa'ya aykırı sayılabilmesi için hakkın kullanılmasını anlamsız hale getirecek nitelikte olması gerektiği vurgulandı. AYM, başvurucunun iddialarının bu eşiği aşmadığı kanaatine vardı. Kararda, şu ifadeye yer verildi:

"Sonuç olarak konfederasyonların üyelerinin hak ve çıkarlarını dile getirme, bireysel şikayet ve başvurularda üyelerini temsilen hareket edebilme olanağına sahip oldukları ve yeterli temsilin sağlandığı hususları da dikkate alındığında, konfederasyonların toplu sözleşme görüşmelerinde güçlü şekilde temsil edilebilmeleri için sayısal bir sınırlama getirilmesinin başvurucuya adil olmayan bir yük yüklemediği değerlendirilmiştir. Bu nedenle toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlileri sendikaları heyetine katılımın en fazla üyeye sahip ilk üç konfederasyonla sınırlandırılmasının sendika hakkına ölçüsüz bir müdahale teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir."