AYM Başkanı Özkaya'dan Mahkemenin 64. kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

"Değişen toplumsal ihtiyaçlar ve gelişen hukuk anlayışı karşısında Anayasa Mahkemesi, geçmişten aldığı güçle geleceğe yönelmekte, adaletin tesisi, hukuk güvenliğinin sağlanması ve anayasal değerlerin korunması noktasındaki kararlılığını sürdürmektedir"

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, değişen toplumsal ihtiyaçlar ve gelişen hukuk anlayışı karşısında Anayasa Mahkemesinin, geçmişten aldığı güçle geleceğe yöneldiğini, adaletin tesisi, hukuk güvenliğinin sağlanması ve anayasal değerlerin korunması noktasındaki kararlılığını sürdürdüğünü bildirdi.

Özkaya, yayımladığı mesajında, bugün, haklı bir gurur ve derin sorumluluk duygusu içinde Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 64. yıl dönümünün kutlandığını ifade etti.

1962'de kurulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin geçen süre zarfında yalnızca anayasal bir denetim organı olarak kalmadığını, aynı zamanda hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin ve demokratik hukuk devleti ilkesinin teminatı olduğunu belirten Özkaya, bu durumun günümüzde de Mahkemenin her alandaki kararlarına yön veren en önemli dayanaklardan birini oluşturduğunu kaydetti.

Özkaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda norm denetimi yoluyla Anayasa'ya aykırı düzenlemelerin ve işlemlerin hukuk düzeninden ayıklanmasını sağlama görevini titizlikle yerine getiren Mahkememiz, bireysel başvuru mekanizmasıyla da bireyin hak arama özgürlüğünün en etkili güvencelerinden biri haline gelmiştir. Bu yönüyle Anayasa Mahkemesi, hak ve özgürlüklerin yaşayan koruyucusu durumundadır. Değişen toplumsal ihtiyaçlar ve gelişen hukuk anlayışı karşısında Anayasa Mahkemesi, geçmişten aldığı güçle geleceğe yönelmekte, adaletin tesisi, hukuk güvenliğinin sağlanması ve anayasal değerlerin korunması noktasındaki kararlılığını sürdürmektedir."

Kuruluşundan bugüne kadar Mahkemeye katkı sunan tüm başkan, üye ve diğer çalışma arkadaşlarını saygı ve minnetle anan Özkaya, halen görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
