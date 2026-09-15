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Aylin Nazlıaka: LGBTİ+ olmak, hak temelli örgütlenmek suç değildir

Aylin Nazlıaka: LGBTİ+ olmak, hak temelli örgütlenmek suç değildir
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YENİ Partili Aylin Nazlıaka, "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyerek, "İnsan haklarını savunmak suç değildir, LGBTİ+ olmak suç değildir. Hak temelli örgütlenmek suç değildir" dedi.

(ANKARA) - YENİ Partili Aylin Nazlıaka, "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyerek, "İnsan haklarını savunmak suç değildir, LGBTİ+ olmak suç değildir. Hak temelli örgütlenmek suç değildir" dedi.

YENİ Partili Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İnsan haklarını savunmak suç değildir! LGBTİ+ olmak suç değildir. Hak temelli örgütlenmek suç değildir! Uzun yıllardır tanıdığım; CHP Kadın Kolları Genel Sekreterliği, CHP Parti Meclisi üyeliği ve İzmir Kent Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, yaşamını kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine adamış Eşit Yaşam Derneği Başkanı, Kaos GL Yedek Denetim Kurulu Üyesi sevgili Seniye Nazik Işık başta olmak üzere; Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nedime Erdoğan ve ahlaksızlık ve müstehcenlik uydurmasıyla hukuksuzca gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır.

'Ailem Güvende' adı verilen operasyon ile şafak vaktinde insanlar gözaltına alınmış, derneklere erişim yasağı getirilmiş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliği bir suç gibi lanse edilmiştir. Bu dosyaya uyuşturucu, fuhuşa teşvik gibi konuyla alakası olmayan suçların eklenmesi, kamuoyunu da yanıltmaktadır. Dernek kurmak, dayanışmak, ayrımcılığa karşı çıkmak, temel insan haklarını savunmak anayasal haklardır. Bu baskılar yalnızca LGBTİ+'ları değil; ifade özgürlüğünü, örgütlenme özgürlüğünü ve demokratik toplum düzenini hedef almaktadır. Devletin görevi insanların kimliğini, yaşam biçimini ya da örgütlenmesini kriminalize etmek değil; yoksulluğu, şiddeti ve ayrımcılığı önlemek, herkesin eşit ve özgür yaşama hakkını güvence altına almaktır. Az önce Çağlayan'da basın açıklaması yapan feministler, emek ve demokrasi güçleri gözaltına alındı. Baskıyla, gözaltıyla ve ayrımcılıkla eşitlik mücadelesini susturamazsınız."

Kaynak: ANKA
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