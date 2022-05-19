Aylin Nazlıaka'dan Kadınlara 'Miting' Çağrısı: 'Kadın Dayanışmasının Gücünü Gösterelim'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin cumartesi günü İstanbul'da düzenleyeceği Milletin Sesi mitingi için kadınlara çağrı yaptı. Nazlıaka, "Yaşama hakkımız için, eşitlik için, özgürlük için, adalet için, demokrasi için kadın dayanışmasının gücünü gösterelim. Gelin, mor renkli ' İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' bayraklarımızı hep birlikte sallayalım. Haydi kadınlar mitinge" dedi.

Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay'ca onanmasının ardından İstanbul'da yapılacağını duyurduğu Milletin Sesi mitingi için kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor.

NAZLIAKA'DAN KADIN ÖRGÜTLERİNE ZİYARET

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve Kadın Adayları Destekleme Derneği'ni (Ka.der) ziyaret eden Nazlıaka, bugün de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Yanındayız Derneği, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve SES Derneği ile görüşecek.

Nazlıaka, bugün yaptığı yazılı açıklamada, tüm kadınları mitinge çağırdı. Nazlıaka, açıklamasında şunları kaydetti:

"ÜLKEMİZİN YÜZ AKI OLAN SİZ KADINLARI, 'HAK, HUKUK, ADALET' TALEBİNİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

"Yaşama hakkımızın gasp edildiği, zamlarla nefesimizin kesildiği, son olarak İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na yönelik verilen kararla adaletsizliğin iyice aleni hale geldiği bu süreçte, CHP olarak bütün hukuksuzluklara 'dur' diyoruz. Ülkemizin yüz akı olan siz kadınları, 'hak, hukuk, adalet' talebini yükseltmeye çağırıyoruz.

"KADIN DAYANIŞMASININ GÜCÜNÜ GÖSTERELİM"

Gelin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18: 00'de Maltepe'de gerçekleşecek olan Milletin Sesi mitingimizde buluşalım. Yaşama hakkımız için, eşitlik için, özgürlük için, adalet için, demokrasi için kadın dayanışmasının gücünü gösterelim. Mor renkli 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' bayraklarımızı hep birlikte sallayalım. Haydi kadınlar mitinge."