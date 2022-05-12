Aylin Nazlıaka: 'Bu Ülkede Hak, Hukuk, Adalet Tecelli Edene Kadar Mücadele Etmekten Asla Vazgeçmeyeceğiz'

İSTANBUL (ANKA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını onamasının ardından kadın örgütlerini İstanbul İl Başkanlığı'na davet etti. Nazlıaka, "Bu ülkede hak, hukuk, adalet tecelli edene kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kadınların örgütlü gücünden ve cesaretinden korkuyorlar! Korksunlar! 'Kadınlar 1'den büyüktür' diye haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını onamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nazlıaka, kararın hukuksuz olduğunun ve tek adam rejiminin siyasi talimatı doğrultusunda alındığının altını çizerek kadın örgütlerinin harekete geçtiğini duyurdu. Nazlıaka, CHP Kadın Kolları MYK üyelerine çağrı yaparak İstanbul İl Başkanlığı önüne gitme talimatı verdi.

"BİR ÜLKEDE ADALET YOKSA HALK ZALİMLERİN ELİNDE TUTSAK OLUR"

Nazlıaka, "Bir ülkede adalet yoksa halk zalimlerin elinde tutsak olur. Yargıtay, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı ve siyasi yasak getirdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Ne zulümden ne zalimlerden ne de zalimlerin adaletsiz hukukundan korkarız. Bu hak hukuk tanımayan kararlar halkın vicdanında çoktan yargılandı. Halkımız ilk seçimlerde iktidarı sandığa gömecek ve işte o gün ülkemize eşitlik ve adalet gelecek" dedi.

"BU ÜLKEDE HAK, HUKUK, ADALET TECELLİ EDENE KADAR MÜCADELE ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Nazlıaka, bu hukuksuz uygulamaya geçit vermeyeceklerine vurgu yaparak, "Bu ülkede hak, hukuk, adalet tecelli edene kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kadınların örgütlü gücünden ve cesaretinden korkuyorlar! Korksunlar! Kadınlar 1'den büyüktür diye haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti. Kadın örgütlerine çağrı yapan Nazlıaka, tüm kadınları bu hukuksuzluğa karşı tek ses olmaya davet etti.