Ayının, demir direğe tırmanıp kovanlara ulaşmaya çalıştığı anlar kamerada

RİZE'nin Hemşin ilçesinde, kış uykusundan uyanan bozayı, indiği köyde Şefik İnce'nin yerden yüksekte bulunan kovanlarındaki ballara ulaşmak için demir direğe tırmanmaya çalıştı. O anlar fotokapan kamerasına yansıdı.

Bölgenin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde yiyecek arıyor. Hemşin ilçesi Mutlu Mahallesi'ne gelen bozayı, arıcılık yapan Şefik İnce'nin yerden yüksekte demir direkler üzerindeki kovanlarındaki ballara ulaşmaya çalıştı. Ayının demir direkleri tırmanıp, kovanlara ulaşma çabası ise fotokapana yansıdı. Görüntülerde; ayının, kovanlara ulaşmak için direğe tırmandığı, uzun uğraşlar sonucu başarılı olamayınca da bölgeden uzaklaştığı görüldü.

'DEMİRLERİ KIRMIŞ'

Toplam 30 arı kovanının bulunduğunu belirten Şefik İnce, ayıların zaman zaman bu alanlara geldiğini ancak yüksek direkler üzerine kurduğu platform sayesinde kovanların zarar görmediğini söyledi. İnce, "Hemen hemen 10 gündür ara ara ziyaret ediyor. Kovanlara ve arılarda zarar yok fakat yan demirleri kırmış" dedi.

