Ayılar Yiyecek Bulamayıp Mahallelere İniyor

Ayılar Yiyecek Bulamayıp Mahallelere İniyor
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Karabük'te ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar, şehrin merkezine ve mahallelere inmeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir ayı gündüz saatlerinde Kapullu mahallesinde dolaşırken kaydedildi.

Yiyecek bulamayıp mahalle ve köyle inmeye başladılar: Aç ayı böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te son günlerde şehrin farklı noktalarında cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan ayılar tedirginliği neden olmaya başladı.

Merkeze bağlı Kapullu mahallesinde bir ayı gündüz saatlerinde mahalleye inerek sokakta gezdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, ayı ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Yine merkeze bağlı Bulak köyünde ise son günlerde ise ayılar gözükmeye başladı. Köyün içersine kadar inen ayılar araçlardan tedirgin olunca bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Son bir haftada kent merkezine yakın bölgelere kadar inen ayıların ormanlık alanda yiyecek bulamadığından yaşam alanlarına kadar inmek zorunda kaldıkları ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Güncel
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