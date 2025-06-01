Ayı Saldırısına Uğrayan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Tedavi Altında

Ayı Saldırısına Uğrayan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Tedavi Altında
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesiyle çobanlık yaparken ayının saldırısına uğrayan 14 yaşındaki C.B., acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kız çocuğunun tedavisi devam ediyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesiyle çobanlık yaparken ayının saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı bir dağlık alanda ailesiyle çobanlık yapan C.B'ye (14) ayı saldırdı.

Yaralanan kız çocuğunun ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve yakın köylerdeki muhtarlardan yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri gönderildi.

Kamyonetle dağlık alandan indirilen kız çocuğu, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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