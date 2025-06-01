Ayı Çöpleri Karıştırırken Kamerada Yakalandı

Ayı evin kapısına kadar geldi, çöpleri karıştırdı: O anlar kamerada

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Demirci Köyü'nde gündüz saatlerinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Bir ayı, köydeki bir evin kapısına kadar gelerek çöpleri karıştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ev sakinleri dışarıdan gelen sesler üzerine kapıya yöneldi. Kapıyı açtıklarında karşılarında bir ayı bulan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Ayının çevrede herhangi bir tedirginlik göstermeden dolaştığı, kapı önündeki tenekeleri karıştırarak yiyecek aradığı görüldü.

Ayı, çöplerden bulduğu bir yiyeceği alarak geldiği bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından ev sahipleri durumu jandarma ve ilgili yetkililere bildirerek önlem alınmasını talep etti.

Vatandaşlar, son dönemde bölgede ayıların sıkça görülmeye başladığını belirterek tedirgin olduklarını dile getirdi.