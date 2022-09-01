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Ayı ailesinin çöplükteki yemek keyfini böyle görüntüledi

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Ayı ailesinin çöplükteki yemek keyfini böyle görüntüledi 28 Ayı karnını doyurmak için çöplüğü istila etti Erzurum'da ayılar çöplüğe indi.

Ayı ailesinin çöplükteki yemek keyfini böyle görüntüledi

28 Ayı karnını doyurmak için çöplüğü istila etti

ERZURUM - Erzurum'da ayılar çöplüğe indi. 20 den fazla ayıyı çöplükte yiyecek ararken görüntüleyen Ukrayna uyruklu Marrina Yanar o anları cep telefonu kamerasıyla çekti.

Erzurum'un Şenkaya İlçesinde bulunan bir çöplüğü yiyecek aramak için ayılar istila etti. Sayıları 20'yi geçen ayıların büyüklüğü görenleri etkisi altında bıraktı.

Öte yandan ayılar Ukrayna uyruklu Marinna Yanar ve eşi Uğur Yanar'ın cep telefonu kameralarına yansıdı. Marinna Yanar "Ayılar her gün buraya geliyor artık bizim komşumuz oldular" diyerek bir seferde 28 Ayı saydıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Güncel

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