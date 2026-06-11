Bora Kaplan davasında 76 sanık yargılanıyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı duruşmaya, avukat beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Tutuklu sanık Serdar Sertçelik'in avukatı Alperen Ekici, müvekkilinin, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına ilişkin soruşturmada "M7" kod adıyla tehdit ve şantaj sonucu gizli tanık yapıldığını ileri sürerek, "M7" kod adlı gizli tanığın beyanlarının dosyadan çıkarılması ve hükme esas alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Ekici, Sertçelik'e ait olduğu öne sürülen buluntu telefondaki yazışmaların, mevcut veri tabanına erişim bulunmadığı için bilirkişiler tarafından doğrulanamadığını, söz konusu yazışmaların yapıldığı tarihlerde Sertçelik'in cezaevinde bulunduğunu, bu nedenle yazışmaları kendisinin ya da üçüncü kişiler aracılığıyla gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını savundu.

Mahkeme başkanı, avukat beyanlarının ardından Serdar Sertçelik'e ait olduğu iddia edilen buluntu telefona ilişkin, bu telefon üzerinden Sertçelik ile görüştükleri ve yazıştıkları belirtilen iki tanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinleneceğini bildirdi.

Serdar Sertçelik ile ilk defa 2021'de sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğini söyleyen tanık S.Z, "Sertçelik'le yüz yüze hiç görüşmedim. Babamı ameliyat ettirmemize yardımcı olmuştu, bizi doktora yönlendirdi, tedavi masraflarını karşıladı. İnstagram üzerinden iletişim kuruyorduk. 2025'te askerlik için Ankara'ya gelmiştim, o zaman görüşmek için yazmıştım, burada olmadığını belirtmişti." dedi.

Tanık C.K. ise Serdar Sertçelik'le 7-8 yıl önce bir barda yaşadıkları kavga nedeniyle o tarihten sonra görüşmediklerini ve birbirlerini sevmediklerini söyledi.

Tutuksuz sanık Önder Polat'ın avukatı Duran Göçer'in, önceki celselerde tanık olarak dinlenilen M.Ö.'yü tanıyıp tanımadığına yönelik sorusu üzerine tanık C.K, şöyle konuştu:

"M.Ö'yü tanırım, yakın arkadaşımdır. Telefon üzerinden yaklaşık 1 sene önce iletişime geçtik. 'Emniyetten, savcılıktan seni ararlarsa, kabul et.' dedi. Anlam veremedim, neyi kabul edeceğimi sorduğumda, 'Yüz yüze konuşuruz.' dedi. Sonrasında yüz yüze görüşmedik yurt dışına çıkmıştı. Son konuştuğumuzdaysa bu konular hiç açılmadı."

Tanık beyanlarına karşı söz verilen Bora Kaplan, "Tanık S.Z'nin ifadesinden anladığım kadarıyla kendisi en başta Serdar Sertçelik'in ilk hesabıyla mesajlaşmış, son tarihte de ikinci hesaptan başka biri ona cevap vermiş. Tanık C.K'nın söylediğine göre de bence M.Ö. sarhoşken aradı ve C.K'ya bunları söyledi. Bence aradığını bile hatırlamamıştır. Telefonla ilgili söylenecek her şeyi söyledik. Bundan sonrasını vicdanınıza bırakıyorum." diye konuştu.

Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik'in avukatları, aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini söyleyerek, M.Ö hakkında "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Ayrıca Sertçelik'in avukatlarından Ilgaz Teziş de mahkemeden, Sertçelik'in savcılık ifadesi sırasında yaşananları anlatmak üzere kendisinin yeminli tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar ve avukatlarının bazı taleplerinin reddini talep ederek, Serdar Sertçelik'in yalnızca Muhammet Sağ'a yönelik "yağma" suçundan tahliyesine, Sertçelik ile Bora Kaplan'ın diğer suçlardan tutukluluk hallerinin, tutuksuz sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin ise devamına karar verilmesini istedi.

Savcı ayrıca, 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve polis müdürlerinin beraatiyle sonuçlanan davaya ilişkin kararın dosyaya getirtilmesini, buluntu telefondaki zaman kayması iddiasının incelettirilmesini ve Serdar Sertçelik'in avukatı Ilgaz Teziş'in tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları savcının görüşünde yer alan aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekillerinin tahliyesini talep etti.

-Duruşma, 3 Eylül'e ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Serdar Sertçelik'in, Muhammet Sağ ve Mehmet Taha Ergin'e yönelik "yağma" suçundan tahliyesine karar verirken, Sertçelik ile Bora Kaplan'ın diğer suçlardan tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Serdar Sertçelik'in avukatı Ilgaz Teziş'in yeminli tanık olarak dinlenmesine, bazı sanık ve avukat taleplerinin reddine, Sertçelik'e ait olduğu iddia edilen buluntu telefonun aslının ise diğer incelemelerin tamamlanmasının ardından bilirkişi incelemesine gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 3 Eylül Perşembe gününe ertelendi.