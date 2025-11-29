Haberler

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen operasyonda, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamındaki avukatı ve bir emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Mahkeme, şüphelilerin suçlamalarıyla ilgili somut delillere dayandığını açıkladı.

'AYHAN Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman'ın ve 1 emekli polisin aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ' Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü üyelerinin dijital incelemelerinde elde edilen yeni delillere dayanılarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda emekli polis memuru Önder P., Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, Erhan B. ve polis memuru Resul A., gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Önder P. nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, "Ayhan Bora Kaplan isimli şahsın adreslerini basan ilk polis memurlarındanım. Bu insanlarla 7 sene boyunca hep mücadele etmişimdir. Arkasından koşturduğum insanlarla adımın birlikte anılması yanlıştır. Şimdiye kadar hiçbir sabıkam ve idari cezam yoktur. MASAK raporlarımdan herhangi bir şey çıkmamıştır. Serdar S. isimli şahıs, 2 sene sonra telefonunu göndermiş. Serdar isimli şahısla aramızdaki yazışmalar gerçek değildir. Tüm bu içerikler kurgudan ibarettir. Bu adamlarla mücadele ederken böyle bir örgüte üye olmam mümkün değildir. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

'CEZA AVUKATLIĞI DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YAPMADIM'

Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman da atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, "Ben Ankara Barosu'na bağlı 20 yıllık avukatım. Sevk maddesine bakılırsa örgüte hiyerarşik bağlantım bulunmadığı açıktır. Örgüte yardım etmem ve örgütün içerisinde olmam mümkün değildir. 2 kişi arasında yapılan görüşmelerde benim haberimin olup olmadığı soruldu. Ben ceza avukatlığı dışında hiçbir şey yapmadım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" diye konuştu.

Şüpheli Erhan B. de örgüte dair kimseyi tanımadığını ve kimseye yardım etmediğini söyleyerek, "Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği kararında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan teknik inceleme raporundaki tespitler, HTS kayıtları, şüpheli beyanları, yazışma içerikleri ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, şüpheliler üzerine atılı suçların işlendiğine dair 'somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesi' bulunduğunu belirtti. Kararda, isnat edilen suçlar için kanunda öngörülen ceza miktarı, şüphelilerin kaçma ihtimali, soruşturmanın geldiği aşama ile tanık ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimali dikkate alınarak, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesini yaptı. Mahkeme, Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman ile Erhan B.'nin, 'Örgüt yapısına dahil olmadan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan, emekli polis memuru Önder P.'nin ise 'Örgüte üye olma', 'İftira' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Polis memuru Resul A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar

15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.