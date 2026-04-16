Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada tanıklar dinlendi

AYHAN Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada sanıklara verilen cezaların istinafta bozulmasının ardından 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanık komiser A.D., sanık Serdar Sertçelik'in hastane işlemlerine ilişkin, "Hiçbir şekilde doktora baskıda bulunmadık" dedi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 3 Aralık 2024'te karar açıklandı. Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

'BEN HİÇBİR ÖRGÜTE ÜYE DEĞİLİM'

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Barış Kurt, önceki ifadelerini yinelediğini ifade ederek, "Ben bir akademisyenim, hayatı boyunca sabıkası olmamış, hiçbir suça karışmamış birisiyim. Ben Erkan Doğan adlı şahsı aramadım, mesaj atmadım. Ben Erkan Doğan'ı dövmedim, dövdürmedim. Babamdan kalan mirasa bile tedbir konuldu. Üç üniversite bitirmişim. Babamın durumu çok iyi, böyle bir şeye ihtiyacım yok. Diğer sanıklar arkadaşım, küçük görmek istemiyorum, ama eğitim seviyemiz, yaşam tarzımız, giyim kuşamımız farklı. Onlar vale, otoparkçı, esnaf. Kimse bana talimat verecek pozisyonda değil. Aklı başında insanım, Türkiye'nin en önemli projelerine imza atmış bir mühendisim. Ben hiçbir örgüte üye değilim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Kanber Keskin, "Tek suçumuz Ayhan Bora Kaplan'ın mekanında güvenlik olarak çalışmak. Bu işi yapan binlerce insan var. Biz onun mekanında çalıştık diye hain olduk, örgüt yöneticisi olduk. Bir sene hapis yattım suçum yokken. 10 senedir belediyede çalıştığım silahlı güvenlik işimden kovuldum. Takdir mahkemenizin" ifadelerini kullandı.

'BENİ ZORLA GİZLİ TANIK YAPTILAR'

Sanık Keskin'in avukatının, sanık Serdar Sertçelik'e gizli tanık olmasının kendi isteğiyle gerçekleşip gerçekleşmediğini sorması üzerine Sertçelik, "İfademde de söyledim, bir teklif yok; beni doğrudan zorla gizli tanık yaptılar" dedi.

Duruşmaya öğle saati verilen aradan sonraki bölümünde sanık avukatlarından biri, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yanındaki bir kişinin duruşma salonunun önüne kadar silahlı geldiğini iddia ederek tutanak tutulmasını talep etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı salondan sorumlu emniyet amirine, "Gerekli araştırmayı yapıp bilgi verirsiniz" dedi.

'KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALDIĞINI DUYMADIM, GÖRMEDİM'

Sanıklar ve avukatlarının ardından tanıkların dinlenmesine başlandı. Organize şubede görevli polis memuru tanık Ç.K., Sertçelik'in yaralandığı tarihte hastaneye gittiklerini söyleyerek, "Hastaneye gittik, geri döndük. Sonrasında amirlerim tekrardan 'çıkıyoruz' dedi. Tekrardan hastaneye gittik, doktorla ben görüşmedim. Görüşmeleri A.D. komiser yaptı. Serdar Sertçelik'i hiç görmedim, sanıkların herhangi bir kötü muameleye maruz kaldığını duymadım, görmedim. Doktorda rapor almamız 5 dakika civarı sürdü" ifadelerini kullandı.

'DORTORLA BİREBİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMEDİK'

Organize şubede görevli komiser tanık A.D., ifadesinde, "O gece suç delilleriyle ilgili bir operasyon yapılacaktı. Sertçelik'in vurulmasının ardından, gözaltına alınmasında tıbbi açıdan sakınca olup olmayacağına ilişkin doktorla görüştük. Doktor, şahsın ayağının üzerine basması halinde kalıcı hasar oluşabileceğini rapor etti. Bunun üzerine savcı, raporda 'sakınca oluşabilir/oluşamaz' şeklinde bir ibare bulunması gerektiğini belirtti. Biz de tekrar giderek bu ibareyi eklettik. Konu bundan ibarettir. Doktorla görüşmeyi ben yaptım. Şehir hastanesi olması nedeniyle ortam kalabalıktı, birebir görüşme gerçekleştirmedik. Biz hiçbir şekilde doktora baskıda bulunmadık, raporun hazırlanması da 5 dakika kadar sürmüştür" dedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı