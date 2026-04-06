Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası... Serdar Sertçelik: "Kumpasa Dahil Etmeye Çalıştıkları Herkes Fetö ile Mücadele Eden Sembol İsimler"

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün yeniden görülen davasının ilk duruşmasında savunma yapan Serdar Sertçelik, operasyonu yapan polisler hakkında "Kumpasa dahil etmeye çalıştıkları savcılar, hakimler, siyasiler, emniyet görevlileri kim varsa hepsi FETÖ ile mücadele eden sembol isimler. Bizler de 15 Temmuz gecesinden dolayı dahiliz. Bu kişiler Cumhur İttifakı'na 'patlat geç' diyenler" ifadelerini kullandı. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı dosyaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görülüyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada, Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır edildi.

Müşteki sanıklar, eski Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Şevket Demircan, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner de duruşmada hazır bulundu. Komiserler Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin ise SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada, Serdar Sertçelik'in savunması alındı. Sertçelik'in, "Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin ifademi kayda almak üzere evime geldiğinde, Resul isimli polis o gün kimle konuştuysa, raporu alan odur. Aldıkları kaydı da Erk Acarer'le paylaştılar. Bu konuda haklarında açılmış bir soruşturma olmadığı için burada ihbarda bulunuyorum. Öte yandan bana 'Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz, Başsavcı Yüksel Kocaman ile ilgili bir şey yok mu' diye de sordular" ifadelerini kullanması üzerine Mahkeme Başkanı, "İçeriğini söyleme" şeklinde uyarıda bulundu.

"Kendi oluşturdukları telefondan çıkanları da benim üstüme yıkıyorlar"

Serdar Sertçelik, Şevket Demircan'ın kendisine, "Sadık Soylu'yu (Eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni) çıkar, bağlantılarını çıkar. Bak şimdi MHP ile AK Parti muhtemelen ayrılıyor. Şu an mesajlar verilmeye başlandı. O yüzden varsa bir şey patlat geç" şeklinde dediği iddiasında bulundu.

Mahkeme Başkanı'nın, polislerin kendi aralarındaki mesajlaşmalarını okuyan Sertçelik'e, "Birleşen dosyadaki konuşmaların uzun halleri sende var mı? Niye bu kadar bekledin varsa" diye sorması üzerine Sertçelik, "Var Başkanım, anca yetişiyoruz" dedi.

Soruyu önce Ayhan Bora Kaplan, ardından Sertçelik'in avukatı cevaplamak istedi ancak Başkan izin vermedi ve "Zamanı gelince düzeltirsiniz. Serdar devam et" diye konuştu.

Sertçelik savunmasında şunları öne sürdü:

"Kendi oluşturdukları telefondan çıkanları da benim üstüme yıkıyorlar. Bir soruşturmada yapacakları her hukuksuzluğu, usulsüzlükleri yapmışlar. Bu dosya yüksekokullarda okutulacak bir dosya oldu. Bu kişiler sahte telefon üretip sahte suçlamalar, mesaj içerikleri koydular. Kumpasa dahil etmeye çalıştıkları savcılar, hakimler, siyasiler, emniyet görevlileri kim varsa hepsi FETÖ ile mücadele eden sembol isimler. Bizler de 15 Temmuz gecesinden dolayı dahiliz. Bu kişiler Cumhur İttifakı'na 'patlat geç' diyenler. Ben başımdan geçenleri anlatmak için yayınlar yaptım. Orada iftira atmadım kimseye. Hiçbir yalan söylemedim."

Duruşma yarın Serdar Sertçelik ve Ayhan Bora Kaplan'ın savunmasıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA