Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada, İstinaf’ın bozma kararının ardından birleştirilen dosyalarla yeniden yargılama süreci başladı. Aralarında tutuklu sanıkların, polislerin, avukatların ve gizli tanıkların da bulunduğu 76 sanıklı dosyanın ilk duruşması Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

GENİŞ KATILIMLI DURUŞMA

Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşmada Kaplan’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır edildi. Eski emniyet yöneticileri Şevket Demircan, Murat Çelik ve Kerem Gökay Öner de duruşmaya katıldı. Bazı polisler ise SEGBİS üzerinden bağlandı.

Duruşmada ilk savunmayı yapan gizli tanık ve sanık M7 kod aldı Serdar Sertçelik, dosyada başlangıçta adının geçmediğini, sonradan dahil edildiğini öne sürdü. Sertçelik, hakkındaki suçlamaların tek dayanağının kendi gizli tanık ifadesi olduğunu savundu.

“DARP VE TEHDİTLE GİZLİ TANIK YAPILDIM”

Sertçelik, gizli tanık olmaya zorlandığını iddia ederek çarpıcı ifadeler kullandı. “Kendi kendimi suçlamak zorunda bırakıldım” diyen Sertçelik, tehdit, baskı ve darp altında ifade verdiğini ileri sürdü. Kendisine hazır metin verileceğinin söylendiğini ve konuşmalarının yönlendirildiğini iddia etti.

Savunmasında “mülakat odası” olarak adlandırdığı bir ortamdan söz eden Sertçelik, burada şüphelilere ön görüşme adı altında baskı, tehdit ve şantaj uygulandığını öne sürdü. İstedikleri ifadeyi verdirdikten sonra resmi sürecin başlatıldığını iddia etti.

AİLE ÜZERİNDEN TEHDİT İDDİASI

Sertçelik, süreç boyunca ağabeyi üzerinden tehdit edildiğini belirterek, “Bu dosyadan kurtuluşun yok” denildiğini ve ailesinin baskı unsuru olarak kullanıldığını öne sürdü. Gizli tanık olmasının kendi iradesi dışında gerçekleştiğini savundu.

İddialarına göre elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken kontrolün gevşetildiğini, ardından yaşanan bir olay sonrası yeniden tutuklanma ihtimali üzerine kaçtığını anlatan Sertçelik, Yunanistan’da yakalandığını ve daha sonra sığınma talebinde bulunduğunu söyledi. Bu süreçte de tehditlerin sürdüğünü ileri sürdü.

“SİYASİ İSİMLER DOSYAYA DAHİL EDİLMEK İSTENDİ"

Sertçelik, bazı siyasi isimlerin dosyaya dahil edilmek istendiğini iddia ederek, bunun bir “kumpas” olduğunu öne sürdü. Bu nedenle konuşmaları kayıt altına aldığını ve yaşananları ifşa ettiğini belirtti.

Sertçelik, sürecin medya ayağında da yönlendirme yapıldığını iddia ederek bazı gazetecilerle bağlantılar kurulduğunu ve kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

MAHKEME BAŞKANI İLE DİYALOG

Savunması sırasında mahkeme başkanının “Toparla” uyarısına karşılık Sertçelik, “3 yıldır bu günü bekliyorum” dedi. Mahkeme başkanı ise “Daha erken gelseydin” yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA