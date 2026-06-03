Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Serdar Sertçelik'e ait olduğu öne sürülen buluntu telefondaki WhatsApp yazışmalarının sonradan oluşturulup manipüle edilebileceği iddiasını test etmek amacıyla sanık Önder Polat'ın avukatı Duran Gökçer tarafından hazırlanıp mahkemeye sunulan sahte telefonlara ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini bildirdi.

Jandarma Siber Suçları Dairesi raporunda, incelenen her iki telefonda da manipülasyon tespit edilemediği belirtilirken, sanık Serdar Sertçelik'e ait olduğu öne sürülen buluntu telefonun imajı üzerinde yapılan incelemede de manipülasyon bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme başkanı dünkü celsede savunması yarım kalan tutuklu sanık Bora Kaplan'a söz verdi.

Dosyanın soruşturma aşamasında normal bir süreçte ilerlemediğini iddia eden Kaplan, "Sanık polis memurları hedeflerine ulaşmak için en önce yargı mensuplarına itibar suikastı yapıp hakim ve savcıların yetkilerini kendi ellerine almaya çalıştılar. Avukatlarıma bile düşmanlık yapmışlar. Amaçları benim üzerimden başkalarına yüklenmek. Gizli tanık olarak Serdar Sertçelik'e söylettikleri de ortada. Ben kabul etseydim, neler yapabileceklerini düşünün." ifadelerini kullandı.

Kaplan, gözaltına alınıp emniyete götürüldüğü sırada mevcut dosyada müşteki sanık olarak yer alan polisler tarafından baskı altında bırakılarak kendisine "kumpas" niteliğinde ifade imzalatıldığını öne sürdü ve iddianamede de bu hususa yer verildiğini beyan etti.

İstinafın bozma kararından önce yapılan ilk yargılamada eski mahkeme başkanının adil ve tarafsız davranmadığını ileri süren Kaplan, savunmasına şöyle devam etti:

"Hukuk namına hiçbir şey uygulanmadı sizden önce böyleydi. Umarım bu sefer farklı olur. Aleyhimize ifade verilirse alalım lehimize alınırsa almayalım gitsin. Serdar Sertçelik'i de yönlendirdiler. Hukuka aykırı vaatlerde bulundular. Bu da suçtur. Sanık polisler Sertçelik'i gizli tanık yapmak için tehdit şantaj ve benzeri şeyler yaptılar. Serdar'ı ikinci gelişinde başka bir kod adıyla gizli tanık yapmak istemişler. Kayıtlarda bunlar da var. Polisler 15 Temmuz fotoğraflarım ve silahlar üzerinden sözde bir örgüt yaratıp operasyon da kurguladılar. Kimseden torpil istemiyoruz, sadece adil yargılama istiyoruz."

Duruşmaya yarın sanık beyanlarıyla devam edilecek.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, 17 Ocak 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

61 sanığın yargılandığı davada karar 3 Aralık 2024'te çıktı, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl, diğer 36 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Yeni iddianame düzenlendi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunması ve telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine başlayan soruşturma sonucunda hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, birleştirme talebiyle Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame, 20 Mart'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Bora Kaplan suç örgütü elebaşı, kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise şüpheli olarak yer aldı.