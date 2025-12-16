Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Bayburt'un Aydıntepe Yaylası'nda gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle göletin yüzeyi buzla kaplandı. Buz tutan gölet ve çevresindeki karla kaplı dağlar havadan görüntülendi.
Bayburt'un Aydıntepe Yaylası'ndaki göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki yaylada gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü.
Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Yüzeyi buz tutan gölet ve çevresindeki karla kaplı dağlar, havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel