Aydınspor'un sevilen taraftarı ölü olarak bulundu

Güncelleme:
Aydınspor'un 'Nevzat Müdür' olarak bilinen taraftarı 65 yaşındaki Nevzat Demircioğlu, Efeler'de bir caminin tuvaletinde ölü bulundu. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

AYDINSPOR'un 'Nevzat Müdür' olarak tanınan sevilen taraftarı Nevzat Demircioğlu (65), Efeler ilçesindeki bir caminin tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Efeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Hacı Fevzi Bey Camii'nde meydana geldi. Aydınspor'un 'Nevzat Müdür' olarak tanınan taraftarı Nevzat Demircioğlu'nun cami tuvaletinde hareketsiz halde olduğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demircioğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Demircioğlu'nun cansız bedeni, morga kaldırıldı. Polis, Demircioğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan maçları kaçırmadığı belirtilen Demircioğlu'nun ölümü, Aydınspor taraftarlarını yasa boğdu.

Haber-Kamera: MELEK FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

