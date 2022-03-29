Aydınlı çiftçiler sorunlarını anlattı

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçinin yaşadığı sorunları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye ilettiklerini söyledi.

Efeler Ziraat Odasında basın toplantısı düzenleyen Kendirlioğlu, geçen hafta, kentteki bazı oda başkanlarıyla Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Çiftçilerin yaşadığı sorunları yazılı halde Bakan Kirişçi'ye aktardıklarını kaydeden Kendirlioğlu, tarımda her zaman problemlerin yaşanabileceğini ifade etti.

Gübre desteklemelerinin bu yıla özel bir an evvel yatırılması gerektiğini dile getiren Kendirlioğlu, "Akaryakıtta ÖTV'nin kaldırılması gerektiğini söyledik. KDV'nin de mümkünse sıfıra indirilmesini ya da en az miktara indirilmesini ifade ettik. Gübrede de günümüze göre desteklemeyi kabul ettik. Bunlar acil konularımız, çözüm istiyoruz. Aydın'da tarım nisanda başlar kasıma kadar sürer." diye konuştu.

Toplantıya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetim kurulu üyeleri Mustafa Hepokur ile Hüseyin Darcan da katıldı.