Haberler

Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 88 yaşındaki Nebi Eryiyit'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Nebi Eryiyit'in (88) kullandığı 45 PR 683 plakalı otomobil, Demirci-Selendi yolunda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Avukat Rezan Epözdemir'in tutukluluğu devam edecek

Aylardır tutuklu olan Rezan Epözdemir'le ilgili yeni gelişme
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title