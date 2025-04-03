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Aydınlatma Direğine Çarpan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü aydınlatma direğine çarparak yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

D.D.A. (21) yönetimindeki 28 RA 260 plakalı kamyonet Hamzabey Mahallesi'ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan D.D.A, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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