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Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
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Bitlis'in Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek beldesine daha iyi hizmet etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi'nden Bitlis'in Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün partisinden istifa etti.

Bitlis'in Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa ettiğini açıkladı. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Aydınlar beldesine hizmet etmek adına YRP'den belediye başkanlığına seçildiğini belirtti.

"KARAR EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLÜP ALINDI"

Belde için daha iyi hizmetlere odaklanabilmek amacıyla yol arkadaşlarının da ortak görüşüyle partisinden istifa etme kararı aldığını bildiren Ergün, "Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bize destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Aldığımız kararın beldemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
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