Aydın'da Polis Araçlarıyla Ay Yıldız Oluşturuldu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda polis araçlarıyla ay yıldız figürü oluşturdu. 2 bin 576 personelin görev yaptığı etkinlik, drone ile havadan görüntülendi.

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Kent Meydanı'nda polis araçlarla ay yıldız oluşturdu. Oluşturulan görsel, drone ile havadan görüntülendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı tedbirleri kapsamında bu akşam 2 bin 576 personelle sahada görev yaptığı bildirildi. Kentin merkezi konumunda bulunan Atatürk Kent Meydanı'nda araçlarını konumlandıran emniyet güçleri, ay yıldız figürü oluşturdu. Yıldız kısmı Yunus ve Şahin timlerine ait motosikletlerle oluşturulurken, ay bölümünde ise farklı şubelere ait araçlar yer aldı.

Görselin tam orta noktasında konumlandırılan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait Cobra 2 zırhlı araç ise vatandaşların dikkatini çekti. Oluşturulan ay yıldız figürü drone ile havadan görüntülendi.

