Aydıncık ilçesi doğal gaza kavuşuyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde doğal gaz çalışmaları devam ediyor.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, AA muhabirine, ilçeye gelen doğal gazın evlere ulaştırılması için ilgili şirketin çalışmalara başlayacağını söyledi.

Doğal gaz dağıtım şirketinin abonelik için Yeni Mahalle Bekir Bozdağ Caddesi 21 numaralı adreste ofis açtığını belirten Koçak, "Çalışmaların daha hızlı yürütülmesi için abone olmak isteyen vatandaşlarımızın bir an önce işlemlerini tamamlamalarını istiyoruz. 22 Mayıs Pazartesi gününden itibaren abonelik kayıtları başlayacaktır." dedi.

Koçak, doğal gaz çalışmalarının tamamlandığı alanlarda üst yapı işlerine başlayacaklarını ifade ederek, "Doğal gazın ilçemize gelmesinde büyük emekleri bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, milletvekilimiz Yusuf Başer ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.