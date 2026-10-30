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Aydın ve İzmir'deki kumsallarda 22 caretta yuvasından 1110 yavru denize ulaştı

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EKODOSD, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ile İzmir'in Urla kumsallarında bu yıl 22 caretta yuvası tespit etti, bu yuvalardan 1110 yavru denizle buluştu. Son yavruların Kuşadası'ndaki yuvadan çıkmasıyla 2026 sezonu tamamlandı. Dernek gelecek yıl çalışmalarını artırmayı hedefliyor.

AYDIN ve İzmir'de bulunan kumsallarda, bu yıl tespit edilen 22 caretta caretta yuvasından toplam 1110 yavru çıkıp, denizle buluştu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesine katkı sunan tüm kurumlara ve duyarlı gönüllülere teşekkür ederim. Gelecek yıl deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

EKODOSD bu yıl haziran-temmuz ve ağustos ayları arasında Aydın'ın turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim ile İzmir'in Urla ilçesindeki kumsallarda toplam 22 caretta caretta yuvası tespit etti. Plaja yumurta bırakmak için çıkan dişi deniz kaplumbağalarını görenlerin haber vermesiyle belirlenen yuvalar, EKODOSD tarafından etrafı çitle çevrilerek koruma altına alındı. Bölgedeki 22 yuvalama alanından toplam 1110 caretta caretta yavrusu, gönüllülerin de verdiği destekle denizle buluşturuldu.

'SON YAVRU ÇIKIŞLARIYLA BİRLİKTE SEZONU KAPATTIK'

Nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının son dönemde yumurta bırakmak için Ege kıyılarını tercih etmeye başladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nın İlkevler Sitesi'nin kumsalında bulunan yuvadan da önceki gün 18 yavru çıktı. Böylece 2026 yılı için kumsallardaki deniz kaplumbağası izleme ve koruma sezonunu tamamlamış olduk. Sezon boyunca deniz kaplumbağalarının korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarla, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması ve toplumda çevre bilincinin artırılmasını hedefliyoruz. Deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesine katkı sunan tüm kurumlara ve duyarlı gönüllülere teşekkür ederim" diye konuştu.

Haber: Oğuzhan BOYSAN / (KUŞADASI),(Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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