Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Aydın Tuncay, görevine başladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, adliye personeli tarafından karşılanan Tuncay, tebrikleri ve hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başsavcı Tuncay, "Niğde'de yargı hizmetlerinin etkin, hızlı ve adil bir şekilde yürütülmesi için tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışacağız." ifadesini kullandı.