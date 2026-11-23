Aydın Sultanhisar'daki boğa güreşinde 2 boğa korkulukları aşıp tribünlere daldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Malgaçemir Boğa Güreşleri'nde güreştirilen 2 boğa, demir korkulukları aşıp seyircilerin arasına girdi. Panik yaşayan seyirciler kaçarken o anlar cep telefonuyla kaydedildi; boğalar görevliler ve sahiplerinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki festivalde güreştirilen 2 boğa, demir korkulukları aşıp seyircilerin arasına girdi. Büyük panik yaşayan seyirciler kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Atça Mahallesi'nde düzenlenen Malgaçemir Boğa Güreşleri'nde dövüştürülen boğalar, aniden tribünlere yöneldi. Demir korkulukları aşan boğalar, seyircilerin bulunduğu tribüne daldı. Seyirciler kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Boğalar, görevliler ve boğa sahiplerinin müdahalesiyle arenadan uzaklaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı