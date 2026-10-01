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Aydın Sultanhisar'da sopalı kavgada Erhan Yalçın öldü, 2 kişi gözaltına alındı

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Aydın Sultanhisar'da sopalı kavgada Erhan Yalçın öldü, 2 kişi gözaltına alındı
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dün gece, birlikte içki içen 3 arkadaş arasında çıkan sopalı kavgada Erhan Yalçın (37) hayatını kaybetti. Jandarma, kavgaya karışan H.B. ve G.S.'yi gözaltına aldı; şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, birlikte içki içen 3 arkadaş arasında çıkan sopalı kavgada Erhan Yalçın (37) hayatını kaybetti. Jandarma olayın ardından kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Demirhan Mahallesi 1728 Sokak'ta dün gece meydana geldi. Birlikte içki içtikleri belirtilen arkadaşlar Erhan Yalçın (37), H.B. (45), ve G.S. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada, çiftçilik yaptığı öğrenilen Erhan Yalçın, başına aldığı darbeyle hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen H.B. ve G.S.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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