Aydın Söke'de meclis toplantısı Priene Antik Kenti'nde yapıldı

Aydın'da Söke Belediyesinin meclis toplantısı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde düzenlendi.

Dönemin kent meclisinin toplandığı yapıda gerçekleştirilen toplantıda, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan başkanlığında imar planları, bütçe düzenlemeleri, taşınmaz tahsisleri ve yönetmelik güncellemeleri ele alındı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Arıkan, toplantının farkındalık oluşturmak ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla antik kentte yapıldığını söyledi.

Priene Alan Başkanı Mine Aşçı ise Priene Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı miras listesine dahil edilmesine yönelik yürütülen süreç hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
