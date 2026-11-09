Aydın Söke'de kuyumcuya silahlı saldırıda 10 şüpheli daha tutuklandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde, kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 10 şüpheli daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Eylül'de Konak Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak" ve "silahla tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

3 Eylül'de Konak Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde henüz iş yeri açılmadan silahlı saldırı düzenlenmiş, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA