Aydın Söke'de çekici traktöre arkadan çarptı, sürücüler yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde, çekici ile tröktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

R.G. idaresindeki 34 ESN 893 plakalı çekici, Söke- Bodrum kara yolu Yüksel Seramik mevkisinde, N.E. yönetimindeki 09 YS 523 plakalı traktöre henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA