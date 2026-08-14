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İş yeri cinayetinde 4 tutuklama

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Ramazan Kurt'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan müteahhit Ahmet Kaya, oğlu Emre Kaya ve yeğenleri Murat Kaya ile Yunus Kaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 TUTUKLAMA

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ramazan Kurt'un, iş yerinde tabancayla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan müteahhit Ahmet Kaya ile oğlu Emre Kaya ve yeğenleri Murat Kaya ve Yunus Kaya sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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