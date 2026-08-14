İş yeri cinayetinde 4 tutuklama

4 TUTUKLAMA

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ramazan Kurt'un, iş yerinde tabancayla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan müteahhit Ahmet Kaya ile oğlu Emre Kaya ve yeğenleri Murat Kaya ve Yunus Kaya sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı