Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da çiftçiler, 44 derece sıcak altında ekmek mücadelesini sürdürüyor. Çiftçiler, kendi yöntemleri ile serinlemeye çalışıyor.

Aydın Ovası'nda çiftçilerin 44 derece sıcakta ekmek mücadelesi

Çiftçiler kendi yöntemleri ile serinliyor

AYDIN - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da çiftçiler, 44 derece sıcak altında ekmek mücadelesini sürdürüyor. Çöl sıcaklarının yaşandığı Aydın Ovası'nda çalışan tarım işçileri, sıcaktan bunalınca pamuk tarlasında sulama yaptıkları arıklarda suya girerek serinlemeye çalışıyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışacak kişi bulmanın zor olduğu Aydın'da sıcağı göze alıp tarlada çalışanlara ise 8 saatte 500 TL yevmiye veriliyor. Gündüz başlayıp gece de sulama işine devam eden işçilere 1000 TL ücret ödenmesine rağmen Aydın Ovası'nda kimsenin çalışmak istemediği belirtildi.

Oldukça zor şartlar altında ekmek mücadelesi verdiklerini belirten işçilerden 65 yaşındaki Necmi Kılınç, "Hava sıcaklığı 44 derece. Zor olsa da kolay olsa da çalışmak zorundayız" diyerek Büyük Menderes Ovası'ndaki pamuk tarlalarını suladıklarını söyledi.

"Sıcaktan bunalan kendini kanala atıyor"

Tarlada çalışan işçilerden Okan Erdem ise çalışan işçi bulma sıkıntısından dolayı sulamaya girdikleri tarlayı bitirinceye kadar çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Gündelik 500 TL alıyoruz. Sulama işi bir günde bitmeyince gece de sulama yapıyoruz. İşimiz zor ama aşırı sıcak olunca suya girip serinlemeye çalışıyoruz. Suya girip çıktığımızda 15 dakika rahat çalışıyoruz. İşimiz bu yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Çöl sıcaklarının yaşandığı Aydın Büyük Menderes Ovası'nda 44 derece sıcağın altında işçilerin ekmek mücadelesi kameralara da yansıdı.