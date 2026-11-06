Aydın Nazilli'de yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye kurtardı

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Şirinevler Mahallesi Dörtyol mevkiindeki 3 katlı bir apartmanın son katındaki dairede bugün saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan da evde mahsur kalan R.K. (24) ile çocukları N.K. (6), M.E.K. (4) ve A.K.'yi (5) dışarı çıkardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen R.K. ve 3 çocuğu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası tedbir amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alevlere müdahale sırasında Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Kuru da sol elinden hafif yaralandı. Kuru'ya olay yerinde ambulansta müdahale yapıldı.

'ÇOCUKLARIM, EŞİM NEREDE'

Yangını haber alarak eve gelen M.A B., "Çocuklarım, eşim nerede?" diyerek, ağladı. Kendisine eşi ve çocuklarının kurtarıldığının söylenmesi üzerine M.A.B. sakinleşti.

Alevler, 1 saatte söndürülürken, evde büyük oranda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı