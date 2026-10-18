Aydın Nazilli'de yanan evden 86 yaşındaki adam kendi imkanlarıyla kurtuldu

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan Nazif Korkmaz (86), kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 57'nci Sokak'ta Nazif Korkmaz'ın yaşadığı tek katlı müstakil bir evde çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz kendi imkanları ile evden çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı