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Aydın Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı, sentetik ecza bulundu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sümer Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.K'yi takibe aldı.

Sümer Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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