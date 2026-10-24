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Aydın Nazilli'de silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin Uzun Çarşı'da av malzemeleri satışı yapan bir iş yerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Aramada kurusıkı tabancalar, tüfek, silah parçaları ve hayvan derileri bulunurken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzun Çarşı'da av malzemeleri satışı yapan T.İ'ye ait iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada ruhsatsız kurusıkı tabancalar, tüfek, bu silahlara ait parçalar, mühimmat ve hayvan derileri ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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