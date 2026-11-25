Aydın Nazilli'de motosikletin çarptığı yayayla birlikte 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin 82 yaşındaki yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ve yolcuyla birlikte yaralanan yaya, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ö.K.Ç. (19) idaresindeki 09 AFG 052 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.Z.S'ye (82) çarptı.
Kazada M.Z.S. ile çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Ö.K.Ç. ve yolcu G.K. (19) yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA