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Aydın Nazilli'de mantardan zehirlenen 45 yaşındaki kadın hastanede öldü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 Kasım'da yediği mantardan zehirlenen 45 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve İzmir'deki özel hastaneye sevk edilen kadına kızından karaciğer dokusu nakledilmişti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen 45 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaylapınar Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Nurcan Alp, 6 Kasım'da yediği mantarın ardından rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaciğerinde, mantar zehirlenmesine bağlı hasar oluştuğu tespit edilen Alp, İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada kızı Aybüke Alp'tan karaciğer dokusu nakli gerçekleştirildi.

Naklin ardından tedavisi devam eden Nurcan Alp, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA
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