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Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D.G. idaresindeki 64 BB 900 plakalı otomobil, Aydın- Denizli kara yolunun Bereketli Mahallesi mevkisinde E.K. yönetimindeki 09 PU 944 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 09 PU 944 plakalı otomobilde bulunan sürücü E.K. ile eşi H.K. araçtan fırladı.

Kazada E.K. ve H.K. ile diğer otomobilde bulunan A.Y. ve B.Ç. yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA