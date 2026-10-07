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Aydın Nazilli'de 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü Aydın Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi yaralanmıştı; cenazesinin Nazilli Yıldıztepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Emrah Çağırkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın-Denizli kara yolu Mergen Çayı mevkisinde pazar günü yaşanan kazada yaralanan Çağırkan, Aydın Şehir Hastanesi'ndeki yaşam savaşını yitirdi.

Çağırkan'ın cenazesinin Nazilli Yıldıztepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği belirtildi.

Nazilli'de 4 Ekim'de A.T. yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil, Mergen Çayı mevkisinde önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı ticari araç ile 35 APF 852 plakalı otomobile çarpmış, 12 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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