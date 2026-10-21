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Aydın merkezli çocuk müstehcenliği soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

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Aydın merkezli çocuk müstehcenliği soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
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Aydın'da çocuk müstehcenliği soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 9 şüpheli yakalanmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

AYDIN'DA çocuk müstehcenliği içeriklerini satın aldıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerini para karşılığında sattığı tespit edilen ve söz konusu içerikleri satın aldıkları değerlendirilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest kalırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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