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Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı tutuklandı

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Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı.

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül'de yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayan şüphelilere yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan ele geçirilen dijital materyal ve çelik kasalara el konmuş, ilk belirlemelere göre, başkalarından kiralanan banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA
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