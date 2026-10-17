Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Aydın Kuşadası'nda nesli tehlike altındaki oklu kirpi cep telefonuyla kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde nesli tehlike altında olan oklu kirpi, dün gece yürüyüşe çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaldırımda yiyecek ararken kaydedilen kirpi, kısa süre sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tehlike altında olan oklu kirpi görüldü.

Kuşadası'nın Ege Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesinde olan oklu kirpi, dün gece yürüyüşe çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaldırımda yiyecek ararken görüntülenen oklu kirpi, kısa süre sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Maçta tempo inanılmaz! Golün eli kulağında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?

Günün bombası! Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu

İmamoğlu 4 gün süren savunmasını Hz. Ali'nin sözleriyle tamamladı
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında iki başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

2. dalga operasyonda sağ ve sol kolu tutuklandı, 9 kişi itirafçı oldu
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur' şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi

27 yıl sonra o şarkıyı yeniden seslendirdi