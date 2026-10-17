Aydın Kuşadası'nda nesli tehlike altındaki oklu kirpi cep telefonuyla kaydedildi

Aydın Kuşadası'nda nesli tehlike altındaki oklu kirpi cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde nesli tehlike altında olan oklu kirpi, dün gece yürüyüşe çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaldırımda yiyecek ararken kaydedilen kirpi, kısa süre sonra hızla bölgeden uzaklaştı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tehlike altında olan oklu kirpi görüldü.
Kuşadası'nın Ege Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesinde olan oklu kirpi, dün gece yürüyüşe çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaldırımda yiyecek ararken görüntülenen oklu kirpi, kısa süre sonra hızla bölgeden uzaklaştı.
Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı