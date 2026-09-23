Haberler

Aydın Kuşadası'nda cesedi kıyıda bulunan iş insanı Rıza Muslu Söke'de defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuşadası'nda cesedi kıyıda bulunan iş insanı Rıza Muslu Söke'de defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün kıyıda cesedi bulunan iş insanı Rıza Muslu (59), Söke ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez ve AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz da katıldı.

Aydın'da cesedi kıyıda bulunan iş insanı Rıza Muslu'nun cenazesi, Söke ilçesinde defnedildi.

Muslu (59) için Hacı Emine Gezerler İmam Hatip Lisesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Muslu'nun yakınlarının yanı sıra Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez ve AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz da katıldı.

Muslu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün kıyıda erkek cesedi bulunmuş, cesedin iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

Okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerine 10 maddelik talimat verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü

Ev partisine silahlı saldırı: Biri hamile kadın 11 kişi öldü
Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Berber koltuğunda yakayı ele verdi
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim

Yeni Parti'ye mi katılacak? Mansur Yavaş kararını duyurdu
Okan Buruk'un 'dingil' dediği hakem milli maçta görev alacak

Okan Buruk'un "dingil" dediği hakemi milli maça atadılar
PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu

Dünyanın tanıdığı isim işi gücü bırakıp gezgin oldu