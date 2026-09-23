Aydın Kuşadası'nda cesedi kıyıda bulunan iş insanı Rıza Muslu Söke'de defnedildi

Aydın Kuşadası'nda cesedi kıyıda bulunan iş insanı Rıza Muslu Söke'de defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün kıyıda cesedi bulunan iş insanı Rıza Muslu (59), Söke ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez ve AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz da katıldı.
Aydın'da cesedi kıyıda bulunan iş insanı Rıza Muslu'nun cenazesi, Söke ilçesinde defnedildi.
Muslu (59) için Hacı Emine Gezerler İmam Hatip Lisesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Muslu'nun yakınlarının yanı sıra Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez ve AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz da katıldı.
Muslu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün kıyıda erkek cesedi bulunmuş, cesedin iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu belirlenmişti.
Kaynak: AA